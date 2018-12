Roksem dreigt enige brievenbus te verliezen, stad schrijft Bpost boze brief Timmy Van Assche

04 december 2018

16u01 0 Oudenburg De kleine Oudenburgse deelgemeente Roksem dreigt haar allerlaatste postbus te verliezen. Bpost wil namelijk 3.000 van haar bekende rode brievenbussen uit het straatbeeld halen, waaronder die in het polderdorp. Dat is niet naar de zin van het stadsbestuur dat bij het postbedrijf protesteert.

Concreet wil Bpost van 13.000 naar 10.000 brievenbussen gaan. “Mensen blijven binnen een straal van 500 meter in stedelijk gebied en van 1.500 meter in landelijk gebied toegang hebben tot een rode brievenbus”, klinkt het bij Bpost. Maar het stadsbestuur van Oudenburg is hier niet mee eens. “We ontvingen een brief van Bpost waarin ze haar plannen kenbaar maakte”, duidt burgemeester Peter Velle (CD&V). “We zijn het niet eens met hun analyse en beslissing. Volgens het postbedrijf wordt de brievenbus amper nog gebruikt. Nochtans is Roksem niet zomaar een gehucht van honderd inwoners, hé (er wonen zo’n 1.400 mensen, red.). Niet iedereen kan zomaar overweg met e-mail of sociale media, denk bijvoorbeeld aan oudere mensen. Bovendien zal Roksem door enkele verkavelingsprojecten een flinke bevolkingstoename kennen. Deze zaak is dus absoluut geen futiliteit. We stuurden Bpost al een brief - jawel, een échte - met onze bezwaren.” Oudenburg, maar ook deelgemeenten Westkerke en Ettelgem behouden hun rode brievenbus. “Mocht de Roksemse brievenbus verdwijnen, moeten mensen zowat 1.500 meter stappen of fietsen om de eerstvolgende tegen te komen”, zucht Velle. Toekomstig burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) steunt Velle in het protest. “Het kan niet dat de brievenbus verdwijnt. Er is nog zoiets als basisdienstverlening, ook in tijden van e-mails en sociale media. We blijven deze zaak van dichtbij opvolgen. En mocht de bus alsnog verdwijnen, blijven we op tafel kloppen dat ze terugkeert.”