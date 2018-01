Rita Meyns begint aan laatste politieke jaar 02u47 0 Foto Proot Rita Meyns tijdens haar hobby: pottendraaien. Oudenburg Rita Meyns (CD&V) is niet langer OCMW-voorzitter en schepen. Ze wordt afgelost door Chantal Van Litsenburgh, momenteel ondervoorzitter van CD&V in Oudenburg.

"Ik kom niet meer op bij de volgende verkiezingen en zwaai eind dit jaar de politiek uit. In tussentijd blijf ik nog even OCMW-raadslid", vertelt Meyns.





"Deze wissel van de wacht was al besproken aan het begin van deze legislatuur. Ik ben 69 jaar, het is tijd om jongere mensen kansen te geven. Ik heb vijf kleinkinderen en wil meer tijd met hen doorbrengen. Ook mijn favoriete hobby wil ik meer gaan bedrijven: pottendraaien. In het Romeins Archeologisch Museum ga ik dan ook workshops pottendraaien geven aan scholen."





Meyns heeft een aardige staat van dienst opgebouwd in de lokale politiek. "Eind 2018 zal ik 24 jaar politiek actief geweest zijn. De afgelopen twintig jaar was ik schepen en de laatste zes jaar ook OCMW-voorzitter. Tot mijn mooiste verwezenlijkingen noteer ik de installatie van AED-toestellen, de organisatie van infovergaderingen over gezondheid en de terugbetaling van schoolzwemmen. Ik ben ook ontzettend fier op de realisatie van woonzorgcentrum Riethove. Nu start ook de bouw van een nieuw dienstencentrum en de studie voor de komst van assistentiewoningen op dezelfde site."





De aanslepende discussie binnen de eigen meerderheid over het OCMW-budget in 2014 noemt Meyns dan weer een zware dobber. "Ik heb toen veel slapeloze nachten gekend. Ik werd persoonlijk aangevallen en er zijn veel leugens verteld. Maar laat me duidelijk zijn: dat is niét de reden dat ik straks met politiek stop. Achteraf bekeken had ik zelfs veel eerder in de politiek willen stappen." (TVA)