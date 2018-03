Regen houdt eerste 'Funtour' niet tegen 08 maart 2018

02u32 0

Ondanks de regen vond de allereerste editie van 'Funtour' tóch plaats. Elke eerste woensdag van de maanden maart, mei, juni, september en oktober zetten animatoren een speelplek in de kijker. Voor de eerste editie op het speelplein in de Mandelwijk werden tien gocarts aangevoerd en andere spelletjes, zoals voetballen, hockey en kegels. Uiteindelijk daagden met Mateo, Lucas, Victor en Louise maar vier kinderen op. "We hadden vernomen dat veel meer kinderen zouden afkomen, maar het regenweer stak er een stokje voor. Maar omdat het de eerste editie van Funtour was, besloten we tóch onze activiteiten aan te vatten", vertelt Niko Lebeke van de jeugddienst.





De kinderen hadden het sowieso erg naar hun zin en sakkerden dan ook toen de ouders hen kwam oppikken.





"In april is er de grote Buitenspeeldag, op 2 mei zullen we broodjes bakken in het Geboortebos. Als het dan slecht weer is, zullen we de activiteit wel een weekje uitstellen", zegt Lebeke. "De Funtour moet de jeugd nog meer naar buiten krijgen en kennis laten maken met onze speelterreinen," duidt jeugdschepen Peter Velle (CD&V). "Dat het regende, is jammer, maar nu ook geen ramp. We blijven vertrouwen hebben in ons project." (TVA)