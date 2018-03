Reanimatie op oprit 09 maart 2018

In de Zandvoordsestraat in Oudenburg hebben de hulpdiensten gisteren rond 14.30 een reanimatie uitgevoerd. Een man was onwel geworden op zijn oprit. De brandweer zette een tent over het lichaam, zodat omstaanders niets konden zien. De hulpdiensten konden het slachtoffer reanimeren en brachten hem naar het ziekenhuis. (BBO)