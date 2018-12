Primeur: gemeenteraad vindt plaats in cafetaria woonzorgcentrum Timmy Van Assche

10 december 2018

14u46 0 Oudenburg De allereerste gemeenteraad van de nieuwe bestuursploeg van Oudenburg zal plaatsvinden in de cafetaria van woonzorgcentrum Riethove in de Ettelgemstraat. “Er is meer plaats. En we willen onderzoeken of we in de huidige raadzaal van het stadhuis kantoren of bureaus kunnen inrichten”, zegt toekomstig gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld).

Op woensdag 2 januari om 20 uur staat de eerste gemeenteraad van de nieuwe bestuursploeg van Open Vld, sp.a en N-VA op het programma. Tijdens die gemeenteraad worden de nieuwe schepenen en raadsleden officieel geïnstalleerd. Opvallend: de gemeenteraad vindt niet plaats in het stadhuis, zoals gewoonlijk, maar wel in de cafetaria van woonzorgcentrum Riethove in de Ettelgemstraat. En daar zijn volgens toekomstig gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) verschillende redenen voor.

“Eerst en vooral is er voor zo’n installatiezitting te weinig plaats in de raadszaal van het stadhuis. In Riethove is er veel meer ruimte voor alle raadsleden, maar ook voor het publiek en de pers. Bovendien is de cafetaria een grote, open ruimte met grote ramen. Al van op straat kan je iedereen zien zitten. We vinden dat een teken van transparantie en open bestuur naar alle inwoners toe. Deze eerste raadszitting is dus een test. We willen met de nieuwe bestuursploeg onderzoeken of we in de huidige raadszaal van het stadhuis kantoren en/of bureaus kunnen inrichten.”

De kalender voor de komende zittingen ligt vast: voortaan vindt de gemeenteraad steeds elke tweede woensdag van de maand plaats, met uitzondering van de installatiezitting. “Los van deze praktische wijzigingen willen we ook de inhoud van de raad beter stofferen. Daarbij moet er, naast de bespreking van de meest noodzakelijk agendapunten, ook ruimte zijn voor informatieve punten”, besluit Reynaert.