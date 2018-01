Politie zoekt wielertoeristen na handgemeen 02u35 0

De politie Kouter is op zoek naar een groep wielertoeristen die het zondag met een autobestuurder aan de stok kreeg in de Zandvoordsestraat. De feiten deden zich voor tussen 10.30 en 11 uur. "De autobestuurder had de groep wielertoeristen eerder ingehaald langs de Keiweg, komende uit de richting van Snaaskerke. Aan de lichten draaide de bestuurder rechtsaf, de Zandvoordsestraat in, om te stoppen bij een bakkerij. Daar kwam het tot een handgemeen. Een bestuurder van een bus van De Lijn kwam tussenbeide om de gemoederen te bedaren", aldus de politie. De wielertoeristen hadden zowel gele, fluogroene als rode regenjassen aan. In de groep was ook ten minste één vrouw. De politie vraagt informatie te melden op 059/33.96.60. "En wij vragen de wielertoeristen om zich aan te bieden", aldus de politie nog. (BBO)