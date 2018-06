Politie op zoek naar brokkenpiloot die wagen achterliet 05 juni 2018

Een brokkenpiloot heeft zondagavond aan de Keiweg in Oudenburg, ter hoogte van de Gistelbrug, een verkeersbord en de verkeerslichten aangereden. De politie kreeg rond 23.45 uur melding van het incident. Er ging een patrouille ter plaatse, maar die trof geen auto meer aan op de plaats van het ongeval. Ook de bestuurder of bestuurster was spoorloos. Uiteindelijk vond een patrouille de beschadigde wagen terug in een doodlopend straatje naast sportcentrum Zomerloos in Gistel. De bestuurder of bestuurster was verdwenen, de auto was naar de vaantjes. De politie liet de wagen takelen en is onmiddellijk gestart met een onderzoek om de identiteit van de brokkenmaker te achterhalen. Wellicht volgt een vervolging voor vluchtmisdrijf. (BBO)