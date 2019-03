Plassendalebrug twee keer in korte tijd defect: probleem met stroomgroepen wordt aangepakt Timmy Van Assche

14u46 0 Oudenburg De afgelopen weken was de Plassendalebrug over het kanaal Oostende-Nieuwpoort twee keer afgesloten door een probleem met de stroomgroep. Beheerder, de Vlaamse Waterweg, zal het euvel binnen afzienbare tijd oplossen.

De Plassendalebrug is een cruciale schakel voor het verkeer van en naar Oudenburg. Onder meer zwaar vrachtvervoer gebruikt de brug, maar ook automobilisten die makkelijk de snelweg A10 willen op- en afrijden. De jongste weken was de brug twee keer volledig afgesloten. Daardoor vormden zich lange files die zich uitstrekten tot in Bredene en stond het verkeer ook blok bij de Zandvoordebrug, even verderop bij het centrum van Oudenburg. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) heeft weet van de problemen. “We hebben beheerder de Vlaamse Waterweg al aangeschreven. Als de brug straks een derde keer wordt afgesloten, zullen we ons richten tot de hogere overheid." Afwachten of het zover komt, want de beheerder van de brug laat weten dat een probleem met de drie stroomgroepen - die de brug bedienen - aan de basis ligt van alle ellende. “We zullen dit probleem zeker aanpakken, maar er is nog geen timing bekend”, laat de Vlaamse Waterweg weten. “Hoe dan ook zouden de herstellingswerken op zich niet veel hinder mogen veroorzaken."