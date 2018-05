Peter Velle legt eed af als burgemeester 01 juni 2018

Vanaf vandaag is Peter Velle officieel burgemeester van Oudenburg. Gisterenmiddag legde hij de eed af bij provinciegouverneur Carl Decaluwé. Daarmee komt een eind aan het burgemeesterschap van Ignace Dereeper, die sinds 1989 aan het roer van de stad stond. Peter Velle verdiende zijn strepen in het Oudenburgse jeugdwerk, zoals de KSA, Chiro, speelpleinwerking en jeugdhuis 't Scharnier. Na zijn eerste verkiezingen in 1994 werd hij meteen schepen op 23-jarige leeftijd. Tot voor kort was hij bevoegd voor jeugd, cultuur, toerisme en communicatie. Velle is actief bij Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap. Vanzelfsprekend is hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker bij CD&V. "Dit is voor mij het startschot om me nóg meer in te zetten voor Oudenburg", vertelt Velle. "Deze eedaflegging is op zich een mooi moment, ook al is het voor mij ook maar een gewone werkdag, hoor." Sinds 1966 was Dereeper politiek actief bij de CVP. In 1970 nam hij een eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 1976 werd hij verkozen tot schepen. "Tot op het laatste moment heb ik mij ingezet voor de stad. Oudenburg is op alle vlakken klaar - betoelaging, ontwerpplannen, kerkenbeleidsplan, enzovoort - voor de komende tien jaar", reageert Dereeper op zijn afscheid. Dereeper doet het jaar uit als gemeenteraadslid.





(TVA)