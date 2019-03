Peter Velle (CD&V): “Bussen in smalle straat ‘t Steedje zijn gevaarlijk” Timmy Van Assche

18 maart 2019

08u36 0 Oudenburg Oppositieraadslid Peter Velle (CD&V) kaart het busvervoer aan dat door de Mariastraat rijdt, het smalle straatje in het hart van het Oudenburgse stadscentrum.

“Steeds meer inwoners hebben last van het luide, zware busverkeer door ‘t Steedje. De Mariastraat is smal en een grote voorbijrijdende bus is gevaarlijk. Bovendien krijgt ook het wegdek steeds meer te lijden onder het zware busverkeer: zo komen de klinkers los te liggen.” Velle vraagt het stadsbestuur om de route van de bussen aan te kaarten bij vervoersmaatschappij De Lijn. Schepen van mobiliteit Gino Dumon (sp.a) zal de vraag van Velle onderzoeken. “De Mariastraat is inderdaad niet geschikt voor busvervoer. We zullen met De Lijn contact opnemen om een lichte routewijziging voor te stellen.”