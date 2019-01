Pascal Garmin volgt Gino Dumon op als voorzitter van sp.a Timmy Van Assche

27 januari 2019

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kozen de leden van de plaatselijke sp.a-afdeling een nieuw bestuur. Gino Dumon, nu schepen van onder meer milieu en mobiliteit, geeft de voorzittershamer door aan nieuwkomer Pascal Garmin. Jurgen Deconinck wordt secretaris en Noël Alleyn volgt zichzelf op als penningmeester. Anaïs Dekeyser, die ondervoorzitter wordt, zal samen met Karolina Bylinka de jongeren vertegenwoordigen. Schepen Ulrike Vanhessche, Gino Dumon, Tahira Malik, Christine Proot en Frank Deboysere zijn de overige bestuursleden.

“Rooskleurige toekomst”

“Eerst werden de kandidaturen afgewacht”, licht Dumon toe. “Alle leden konden zich kandidaat stellen voor één of meerdere functies binnen de partij. Tien leden - vijf mannen en vijf vrouwen, een mix van jong en ervaring - hebben dit gedaan en daar zijn we zeer tevreden mee. Na intern overleg hebben we een voorstel uitgewerkt voor de leden. De algemene ledenvergadering ging uiteindelijk akkoord met het voorstel. Vanaf vandaag start een nieuwe periode voor sp.a Oudenburg en oogt de toekomst rooskleurig”, besluit Gino Dumon.

