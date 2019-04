Ouders gezocht om boomplantactie in geboortebos nieuw elan te geven Timmy Van Assche

18u55 0 Oudenburg Het stadsbestuur richt een werkgroep op met daarin geïnteresseerde jonge ouders die willen meewerken aan de verdere invulling van het geboortebos. “We willen van de boomplantacties een feest maken van en voor de jonge gezinnen in Oudenburg”, zegt bevoegd schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

Het laatste weekend van september plant de stad nieuwe boompjes voor alle kinderen met geboortejaar 2018. Maar de nieuwe beleidsploeg wil de actie een nieuw elan geven en richt daarom een werkgroep op. “Het is geen geheim dat deze bestuursploeg onze stad wil laten groeien op een gezond ritme. En hoe kan dat beter dan met nieuwe geboortes in onze stad. Daarom willen we verder werk maken van het geboortebos in Roksem (op de hoek van de Zeeweg en Oude Brugseweg, red.) waarbij ieder kind zijn of haar eigen boompje krijgt. We willen de dag niet louter beperken tot boompjes planten, maar er een feest van maken voor het hele gezin. Daarom richten we een werkgroep op van jonge ouders die samen de dag mogen organiseren. “ Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) pikt in. “Jonge ouders kunnen de wensen en de noden van de jonge gezinnen het beste inschatten en wij willen hun daarin ook ondersteunen.” Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via romina.vanhooren@oudenburg.be. “De vorige boomplantactie was er helaas eentje in mineur door het slechte weer”, aldus Vanhooren en Dumarey. “Er wordt zeker en vast nagegaan als iedereens boompje geplant is. Is dat niet het geval, dan doen we dit alsnog.”