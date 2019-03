Oudenburgs raadslid Stefanie Van Eeghem krijgt stekje op Vlaamse CD&V-lijst Timmy Van Assche

07 maart 2019

14u34 0 Oudenburg Stefanie Van Eeghem, gemeenteraadslid voor CD&V, zal op 26 mei postvatten op de zevende plaats op de Vlaamse opvolgerslijst.

Van Eeghem zetelt sinds april 2013 in de gemeenteraad en was toen het jongste raadslid. De 26-jarige politica is actief bij het OCMW in buurgemeente Gistel en is ook bestuurslid bij de Oudenburgse KLJ. “Dit is een mooie kans om ervaring op te doen op Vlaams niveau”, vertelt Van Eeghem. “De landbouw ligt me alvast na aan het hart en ik wil voor de landbouwers een aanspreekpunt vormen. Maar natuurlijk verlies ik sociale thema’s en kansengroepen niet uit het oog, getuige mijn job. De ervaringen die ik in deze kiescampagne opdoe, wil ik ook vertalen op lokaal niveau.”