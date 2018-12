Oudenburg zet inwoners aan het sporten en wint award met mooie cheque Timmy Van Assche

21 december 2018

16u12 0 Oudenburg De stad Oudenburg is laureaat voor de campagne ‘Sporters beleven meer’. Daarom mocht het een award én cheque van 1.500 euro ontvangen.

Omdat de stad het afgelopen jaar flink wat inspanningen deed om sportevenementen nog aantrekkelijker te maken, kreeg Oudenburg de superaward toegestopt. Via een grootste campagne, een initiatief van Sport Vlaanderen, werden zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen gebracht met activiteiten zoals een sportbeurs, ‘Roman Duo Race’, sport op het werk en multimove met ouders. “Ook in 2019 gaan wij verder op dit elan en zullen we opnieuw alles op alles zetten om met meer beleving onze inwoners aan het bewegen te krijgen. “Ik ben ontzettend trots op onze sportdienst, sportraad en zeker alle vrijwilligers die steeds meehelpen aan al onze sportevenementen”, zegt sportschepen Ulrike Vanhessche (Sp.a).