Oudenburg wil snel van 700 naar 1.000 geregistreerde orgaandonoren Timmy Van Assche

14 maart 2019

13u24 0 Oudenburg Het Oudenburgse stadsbestuur wil een echte orgaandonorstad worden en mikt daarvoor op 1.000 orgaandonoren. Tijdens de nationale en Europese verkiezingen van 26 mei zal in sporthal Ter Beke een registratiepunt voor orgaandonatie worden voorzien.

Gemeenteraadslid Herlinde Devriendt (Open Vld) lanceerde het voorstel bij kersvers schepen voor Welzijn en Sociale Zaken Romina Vanhooren (Open Vld). “Een orgaan doneren kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan namelijk de laatste mogelijke behandeling. Alle Belgen zijn in theorie automatisch orgaandonor. Artsen gaan echter niet zomaar over tot het wegnemen van organen, ook al komt de overledene in aanmerking”, zegt Devriendt. In eerste instantie kijkt de arts of de overledene zich liet registreren. Als dat niet is gebeurd, wordt de vraag gesteld aan de nabestaanden. In vijftien procent van de gevallen weigeren nabestaanden alsnog.

“Het is dus belangrijk dat mensen zich registreren”, stelt schepen Vanhooren. “Nabestaanden worden op die manier niet belast met een moeilijke keuze en kunnen zo zeker zijn dat de wil van overledene wordt gerespecteerd na hun dood. Momenteel telt Oudenburg net geen 700 geregistreerde orgaandonoren. Een cijfer waar we fier op mogen zijn. Maar het kan nog beter.”

Tijdens de nationale en Europese verkiezingen op 26 mei wordt in de sporthal opnieuw een registratiepunt voor orgaandonatie voorzien. “Als stadsbestuur hopen we dat het een voorbeeld kan zijn voor vele andere steden en gemeenten”, vervolgt Vanhooren. “Het is namelijk een van de weinige momenten waar zoveel inwoners zich verzamelen en tot registratie kunnen overgaan. De ambitie is om zo snel mogelijk het aantal van 1.000 orgaandonoren (Oudenburg telt zelf net geen 10.000 inwoners, red.) te bereiken en een van de grootste orgaandonatie-steden van het land te worden.”