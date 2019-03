Oudenburg springt op de kar van Wereld Downsyndroomdag: oproep om verschillende steunkousen te dragen stevig opgevolgd Timmy Van Assche

21 maart 2019

12u39 0 Oudenburg Naar aanleiding van Wereld Downsyndroomdag vandaag roept het stadsbestuur alle inwoners op om twee verschillende kousen te dragen. De oproep kent enorm veel respons op sociale media, zo laat burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) weten.

Sinds 2006 wordt er op 21 maart wereldwijd ‘Wereld Downsyndroomdag’ gevierd. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan mensen met het syndroom van Down, maar ook aan de mensen die aan hen zorg verlenen. Ook stad Oudenburg schenkt aandacht aan deze dag door alle medewerkers op te roepen twee verschillende sokken te dragen. De verschillende sokken staan symbool voor het extra chromosoom bij mensen met downsyndroom. “ Door op 21 maart twee verschillende sokken te dragen, vieren we de diversiteit”, zegt Dumarey. “Het schepencollege zal alvast het goede voorbeeld nemen en we roepen iedereen op om mee te doen. Dit past volledig in de visie van het stadsbestuur die wil werken aan een stad waar iedereen zich thuis voelt en waar mensen die zich voor elkaar inzetten uitermate geapprecieerd worden.”

De oproep viel niet in dovemansoren en rond de middag postten tientallen inwoners foto’s met hun sokken op het profiel van de burgemeester. Ook medewerkers op het stadhuis trokken twee verschillende kousen aan en gaven Wereld Downsyndroomdag ook in Oudenburg de nodige aandacht.