Oudenburg neemt opnieuw voortrekkersrol in regionaal burgemeestersoverleg Timmy Van Assche

09 januari 2019

12u35 0 Oudenburg Het regionaal burgemeestersoverleg gaat opnieuw van start. “Oudenburg zal opnieuw een prominente rol spelen in dit overleg”, claimt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Het burgemeestersoverleg is een samenwerking tussen Middelkerke, Bredene, Oostende, De Haan, Ichtegem, Gistel en Oudenburg. “Na een jaar van stilte, onder meer door de burgemeesterswissel en het verkiezingsjaar, willen we opnieuw een voortrekkersrol spelen. Het is namelijk historisch gegroeid dat Oudenburg hierin een belangrijke rol vervulde”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Zo kunnen we samen met de omringende gemeenten werken aan een sterke regio. Sommige zaken gaan nu eenmaal beter als je het uitwerkt op grotere schaal.”

Dumarey denkt daarbij bijvoorbeeld aan de aankoop van voertuigen van groenonderhoud. “De vraag naar een goeie, regionale werking leeft in alle gemeenten en steden. Naast mijn burgemeestersambt ben ik ook provincieraadslid. Daardoor heb ik al heel wat contacten met onze buurgemeenten, wat het werk vergemakkelijkt.”

Jabbeke en Torhout, die wel tot dezelfde politiezone Kouter behoren als Oudenburg, Ichtegem en Gistel, behoren niet tot dit overleg. “De West-Vlaamse Intercommunale is vragende partij voor een breder overlegplatform Oostende-Brugge. De vroegere burgemeesters waren hier niet enthousiast over, maar nieuwe burgemeesters Bart Tommelein (Open Vld) en Dirk De fauw (CD&V) zijn het idee meer genegen”, aldus Dumarey.

Fusie of geen fusie

Het samenwerkingsverband doet ook de vraag over een gemeentefusie terug oplaaien. Het financieel voordeel dat de Vlaamse regering voorzag voor vrijwillige fusies, een gemeentelijke schuldovername van 500 euro per inwoner tot maximaal 20 miljoen euro per fusieoperatie, is sinds 1 januari namelijk van de baan. “Veel hangt af van wat de volgende Vlaamse regering zal beslissen. Als er een belangrijke financieel voordeel aan gekoppeld wordt, moeten we alle opties openhouden. Er moet echt wel een meerwaarde zijn voor de fuserende steden en gemeenten”, aldus Dumarey, die een fusie met Oostende niet zit zitten, maar eerder lonkt naar Gistel. “Wij zijn alvast de oudste stad van de streek en dat gegeven laten we ons niet zomaar afpakken”, knipoogt de burgemeester.