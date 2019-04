Oudenburg kan weer dansen: bar The Noizy opent

de deuren Timmy Van Assche

17 april 2019

16u25 0 Oudenburg In de Stationsstraat 67, pal tegenover bouwbedrijf Verhelst, opent danscafé en loungebar The Noizy haar deuren. “Oudenburg had echt nood aan een adresje om eens goed uit te gaan”, vertelt zaakvoerster Stefanie Deplancke.

In het pand langs één van Oudenburgs belangrijkste invalswegen was vroeger het succesvolle sfeercafé 4 Seasons van Maarten Boucquez gevestigd. Boucquez liet de zaak halverwege 2015 over. Het afgelopen anderhalf jaar had de zaak nieuwe uitbaters en heette het Reboot, maar het grote succes van weleer bleef uit. Nu wil Stefanie Deplancke (39) er opnieuw een trekpleister van Oudenburg van maken. Stefanie is actief bij Residentie Vastgoed, maar bouwde ervaring in de horeca op in La Gare in Gistel. “Ik woon nu wel in Gistel, maar heb ook achttien jaar in Oudenburg gewoond en werk hier ook bij het vastgoedkantoor. Ik ken de stad dus goed. Enerzijds willen we een leuke plaats worden waar je nog eens goed kan uitgaan. Daar had Oudenburg toch wel nood aan. Behalve het goed draaiende jeugdhuis ‘t Scharnier zijn er geen dansgelegenheden meer. Wie niet in Oostende wil uitgaan, moet al een eindje buiten Oudenburg trekken.” In het weekend staan enkele stevige feestjes gepland, zoals nu zaterdag een ‘Mexican night’ en zondag de passage van dj M-aximm. “Het grote voordeel van deze locatie is dat de zaak niet te dicht bij bewoning ligt. Ook de vele parkeerplaatsen zijn een pluspunt”, besluit Stefanie, die ook hulp krijgt van haar vriend Shaban Ramqae. De zaak is open op woensdag vanaf 12 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag om 15 uur. ‘s Zondags gaat The Noizy al om 10 uur open om de fietsers langs de vaart te kunnen ontvangen op het mooie terras.