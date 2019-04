Oudenburg is maar liefst 2.000 kilogram zwerfvuil lichter Timmy Van Assche

03 april 2019

18u06 0 Oudenburg De afgelopen weken werd op grondgebied van Oudenburg maar liefst 2.000 kilogram zwerfvuil opgepikt. In de omgeving van de snelwegparking in Westkerke werd het meeste afval opgehaald: zo maar eventjes 1.250 kilo.

Het hele jaar door zijn in Oudenburg stadsdiensten en vrijwilligers actief om de stad en haar omgeving van zwerfvuil te ontdoen. De grote lenteschoonmaak is het orgelpunt van de zwerfvuilactie: verenigingen, scholen en medewerkers van het agentschap Wegen en Verkeer staken de handen uit de mouwen. Zo werd de voorbije weken maar liefst 2 ton zwerfvuil geruimd. In de bermen rond de snelwegparking in Westkerke, in de Merel- en Waterstraat, werd het meeste afval opgehaald met maar liefst 1.250 kilogram. “Vooral plastic verpakkingen, blikjes en veel glazen flessen werden aangetroffen. Vijf aanhangwagens vol afval werden afgevoerd”, duidt milieuschepen Gino Dumon (sp.a). “Een van de oorzaken was dat vrachtwagenchauffeurs parkeerden op de pechstroken, wanneer de eigenlijke parking volzet is, en zomaar afval dumpen. Ook transmigranten lieten in het verleden veel troep achter. Nadat het agentschap Wegen en Verkeer onlangs bomen en struiken kapte in de bermen, kwam veel afval bloot te liggen. Intussen liet AWV al extra paaltjes plaatsen om het parkeren op de pechstrook te verhinderen. Bijgevolg ligt er ook bijna geen afval meer in de bermen.”

Kinderen ondernemen actie

Zo’n 250 Oudenburgse schoolkinderen gingen aan de slag om zwerfvuil te ruimen in de omgeving van hun school of speelterrein, zoals de leerlingen van Heilige Familie. Ze verzamelden 150 kilogram afval. De kinderen gingen steeds vol enthousiasme aan de slag en waren verbaasd over de hoeveelheid zwerfvuil die aanwezig was in hun leefomgeving. “Het is fantastisch om zien hoe kinderen begaan zijn om het milieu”, voegt schepen Dumon eraan toe. “Buiten de dorpskernen langs landbouwwegen en openbare domeinen werd ook geruimd, samen goed voor ongeveer 600 kilogram. Langs deze weg willen we iedereen bedanken. We hopen met dergelijke acties dat iedereen beseft dat vuilnis niet op de openbare weg hoort, maar in de vuilniszak of het recyclagepark.”