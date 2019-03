Oudenburg huldigt sporthelden van 2017-2018 Timmy Van Assche

04 maart 2019

17u32 2 Oudenburg In zaal Ipso Facto werden de Oudenburgse sporttrofeeën van het seizoen 2017-2018 uitgereikt.

De trofee van sportclub werd gewonnen door de Koninklijke Voetbalclub Ettelgem. De club haalde het nipt van de U13-voetbalploeg Ladies Oudenburg. Patrick De Meulenaere, zo maar eventjes 22 jaar voorzitter van Tafeltennisclub Oudenburg werd verkozen in de categorie sportverdienste. Supportersclub De Waait Star was hiervoor eveneens genomineerd. De trofee van beloftevolle jongere ging naar basketter Thomas Declerck. Zwemmer Maxim Van Heste werd verdienstelijk tweede. Sportvrouw werd ropeskipster Luna De Vlam. Runner-up was paardrijdster Laurette Hollebeke. Brecht De Smedt won de trofee van sportman. Hij haalde het van motorrijder Steven Galens en gevechtssporter Tjorven Mergaert. Het publiek genoot tijdens de show van een portie dans, een demonstratie van Kadgamala Karate en een spectaculaire worstelact.