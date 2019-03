Oudenburg houdt dit najaar rampoefening: “Aanpak van gaslek in oktober kon beter” Timmy Van Assche

04 maart 2019

16u44 0 Oudenburg Oudenburg zal in het najaar een rampoefening organiseren om beter voorbereid te zijn bij rampen. “Uit de evaluatie van het gaslek in oktober vorig jaar, kwamen enkele pijnpunten in de nood- en interventieplanning naar boven”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Op 15 oktober vorig jaar was er een gaslek in hartje Oudenburg. Omdat er groot ontploffingsgevaar heerste, werden maar liefst 600 personen geëvacueerd, onder wie 230 schoolkinderen. Het hele centrum werd toen ontruimd, het rampenplan werd afgekondigd. Het nieuwe stadsbestuur heeft nu zijn nood- en interventieplanning onder de loep genomen. “Het gaslek van vorig jaar bewees dat het belangrijk is om voorbereid te zijn op noodsituaties”, duidt burgemeester Dumarey. Een rampoefening is er in het verleden niet geweest.



“Uit de evaluatie van de aanpak van het gaslek kwamen er toch enkele werkpunten aan het licht. Mensen uit het centrum en schoolkinderen werden toen geëvacueerd naar cultuurzaal Ipso Facto. Maar op een bepaald moment dreigde ook de zaal in de gevarenzone te komen en moest op datzelfde moment worden uitgekeken naar een extra locatie. Uiteindelijk kon worden samengewerkt met een bedrijf in de buurt (Facq, red.), maar nu willen we kunnen anticiperen.”

De plaats, inhoud of het scenario van de rampoefening in het najaar moeten nog worden opgemaakt.



Op initiatief van provinciegouverneur Carl Decaluwé nemen de burgemeester en eerste schepen Ulrike Vanhessche (sp.a) ook deel aan een opleiding nood- en interventieplanning. “Als eerste schepen ben ik de vervanger van de burgemeester als hij afwezig is”, duidt Vanhessche haar rol. “We willen de stadsdienst veiligheid hierbij ook nauw betrekken.”