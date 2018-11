Opgegraven muntschat na 48 jaar in Romeins museum 09 november 2018

02u22 2 Oudenburg Een Romeinse muntschat, die in 1970 per toeval werd opgegraven in Roksem, is na 48 jaar eindelijk te bezichtigen in het Romeins Archeologisch Museum (RAM) in Oudenburg.

De pot aardewerk, met daarin 38 brons- en 11 zilvermunten, werd ontdekt in een lading zand, gewonnen in het gebied tussen de Hoge Dijken en de Brugsesteenweg. "Na onderzoek bleek dat de munten dateren van de eerste drie eeuwen van onze tijdsrekening, namelijk tussen 69 en 238 na Christus, geslagen onder twaalf verschillende keizers", zegt archeoloog Wouter Dhaeze van het RAM. Mogelijk was een Germaanse inval of een troepenverplaatsing de reden voor het verstoppen van de munten. Na de vondst in 1970 kwam de schat in privébezit van een man uit Oostkamp.





Anoniem

"Recent gingen de munten naar een nieuwe eigenaar, die anoniem wenst te blijven. De eigenaar vond dat de schat naar Oudenburg moest terugkeren. Onze conservator Jean Luc Meulemeester heeft daarvoor zijn uiterste best gedaan. Een anonieme sponsor en de Erfgoedkring Oudenburg stonden voor de nodige centen in om het relikwie in handen te krijgen. We zijn ongelofelijk trots dat de schat te bezichtigen is in ons museum", aldus Dhaeze. Hoeveel er voor de munten betaald werd, is niet bekend. (BBO)