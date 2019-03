Openbare verlichting ‘s nachts doven of niet? Inwoners mogen komende maanden hun zegje doen Timmy Van Assche

18 maart 2019

15u20 0 Oudenburg Het stadsbestuur zal de komende maanden een bevraging organiseren bij haar inwoners over het nachtelijk doven van de straatverlichting. “Enerzijds zorgt dit voor minder lichtvervuiling en een lagere elektriciteitsfactuur, maar anderzijds voelen inwoners zich ‘s nachts minder veilig.”

Sinds enkele jaren wordt de straatverlichting in Oudenburg ’s nachts gedoofd op werkdagen tussen middernacht en 5 uur. Het principe heeft zowel voor- als nadelen. “Zo is er minder lichtpollutie en bespaart de stad zo'n 30.000 euro op haar elektriciteitsfactuur", vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Maar tegelijk vernemen we van zo’n honderdtal inwoners dat ze zich hierbij onveilig voelen. Omdat er tal van argumenten pro en contra zijn, willen we de inwoners een keuze laten maken. Wij vinden het belangrijk om iedereen te betrekken bij het beleid. De komende weken maken we een inventaris van alle openbare verlichtingen in onze stad. Zo kunnen we de noden in kaart brengen. Het al dan niet branden van de nachtverlichting is iets dat iedereen aanbelangt, vandaar dat we de inwoners van onze stad de keuze zullen geven uit verschillende opties.”

Vier opties

De eerste twee opties zijn simpel: ofwel blijven alle lichten ‘s nachts aan ofwel blijven ze, zoals nu, gedoofd. Een derde keuze is om verlichting op strategische punten aan te laten, zoals op drukke locaties of kruispunten. Een vierde en laatste optie bestaat erin om de helft van de verlichting in een straat te laten functioneren. “De komende maanden zullen we deze bevraging organiseren via de stadswebsite, het stadsmagazine en de hervormde wijkraden. De bedoeling is om tegen het najaar met een nieuw voorstel te kunnen komen waar al onze inwoners mee kunnen leven en zich veilig voelen in onze stad. Ook deze nieuwe situatie zal dan na enkele maanden geëvalueerd worden om zo op korte termijn tot de ideale situatie te komen”, besluit Dumarey. In de toekomst wil het stadsbestuur dat er in nieuwe verkavelingen dimbare verlichting komt.