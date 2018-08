Open Vld stelt programma met liefst 75 punten voor 29 augustus 2018

Oppositiepartij Open Vld, die bij de komende verkiezingen in de meerderheid wil belanden, heeft haar programma bekend gemaakt. "Haalbaar en betaalbaar", noemen de liberalen hun programma met meer dan 75 standpunten. "De belangrijkste: een gerenoveerd en open stadspark, een goed onderhouden stad, een tweede supermarkt, de Abdijhoeve in ere herstellen, betere en modernere communicatie, aandacht voor de senioren, het Marktplein teruggeven aan de Ettelgemnaars, meer leven in de stad, en inwoners meer betrekken bij het beleid." Lijsttrekker voor Open Vld is Anthony Dumarey, lijstduwer is Jaak Lingier. (TVA)