Open Vld, sp.a en N-VA stellen bestuursakkoord voor in Oudenburg Tijs Van Puyenbroeck

24 november 2018

16u01

Bron: eigen berichtgeving 0 Oudenburg “Optimistisch, duurzaam en bevlogen.” Zo luidt het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie Open Vld, Sp.a en N-VA. De tekst telt vijftien speerpunten. “Deze coalitie wil verbindend optreden: elke inwoners, ondernemer en bezoeker telt mee”, stelt toekomstig burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

“De voorstelling van dit akkoord is al meteen een eerste trendbreuk. Nooit eerder werd zo’n concreet, schriftelijk bestuursakkoord voorgesteld”, vervolgt Dumarey. “Vroeger werd zo’n akkoord eerder ‘ad hoc’ besproken.” De nieuwe ploeg wil een bedrijfsvriendelijk klimaat creëren door de bedrijfssite langs de Stationsstraat uit te breiden voor zo’n twintig ondernemingen. De voltooiing van een tweede supermarkt staat ook hoog op de prioriteitenlijst.



“Maar met gerichte promocampagnes en –acties verliezen we de lokale handel niet uit het oog”, stelt Stijn Jonckheere (N-VA), toekomstig schepen van economie. “Ook de invulling van leegstaande panden door bijvoorbeeld pop-upwinkels is cruciaal.” De partijen willen ook de tachtig landbouwbedrijven ondersteunen, onder meer met een nieuwe boerenmarkt.

Misschien overstijgt Oudenburg straks de 10.000 inwoners, want de tripartite hoopt 500 tot 600 nieuwe gezinnen aan te trekken via sociale en private woningen. “De extra inkomsten die nieuwe inwoners en bedrijven genereren, zullen we gebruiken om in onze stad te investeren. Van een gemeentelijke belastingverhoging is geen sprake.”



De historische Abdijhoeve, die het huidige stadsbestuur drie jaar geleden kocht voor 1,65 miljoen euro, wordt op korte termijn opgesmukt. “We verlaten de piste van het huidige stadsbestuur om er een nieuw administratief centrum onder te brengen voor 5 miljoen euro. Voor een derde of kwart van de prijs kunnen we hier, via een publiek-private samenwerking, onder meer een gemeenschappelijke ruimte en horecafunctie aan geven. In sneltempo willen we de verloedering tegengaan door de Abdijhoeve te schilderen en onderhouden”, zegt Dumarey.

Oudenburg Communicatie en toerisme

Betere wijkraden en een participatiebudget per wijk moeten de communicatie met de inwoners verbeteren. Ook het beschikbaar stellen van een stadsapp wordt onderzocht. Tegelijk krijgen voet- en fietspaden een kwaliteitscheck. “We willen meer en beter luisteren naar de meldingen van inwoners. De stadsdiensten moeten dichter bij de inwoners staan. Inwoners moeten ook sneller op de hoogte zijn van werkzaamheden.”

De coalitie wil Oudenburg ook toeristisch meer op de kaart zetten en de stad meer leven inblazen, onder meer door een herinrichting van de markten van Oudenburg en Ettelgem. “Op de Oudenburgse markt staat nu een fontein, die vaak defect is. Bovendien is de ligging en inrichting onpraktisch voor evenementen. Met een beperkt budget kunnen we dit aanpakken. En in Ettelgem willen we af van het grijze rondpunt, waar vroeger bussen moesten draaien. Dit willen we als speel- en groenzone teruggeven aan de inwoners.”

Voorts stellen de partijen dat het stadspark levendiger moet worden en de algemene netheid beter kan. Andere aandachtspunten: een verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders, moderne werking van de buitenschoolse kinderopvang en uitbouw van informaticasessies voor senioren. Het toekomstige bestuur zoekt ook naar duurzame alternatieven voor de huidige nachtdoving van straatlichten. “Veel inwoners ervaren nu een onveiligheidsgevoel. Er komt hierover een concrete bevraging in 2019.” De stad krijgt ook voor het eerst een schepen van dierenwelzijn (Gino Dumon, red.), die mee aan de kar zal trekken van een hondenloopweide.