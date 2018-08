Open Vld heeft kieslijst klaar 07 augustus 2018

Oppositiepartij Open Vld heeft haar kieslijst voorgesteld. Gemeente- en provincieraadslid Anthony Dumarey is lijsttrekker. De top vijf bestaat verder uit gemeenteraadsleden Romina Vanhooren, Stefaan Reynaert en Herlinde Devriendt en nieuwkomer Wietse Marchand. De staart van de lijst kent een brok politieke ervaring met lijstduwer Jaak Lingier, OCMW-raadslid Lies Goemaere, raadslid Roland Blomme en Erna Coene, die jaren mandataris was. Elf van de 21 namen zijn nieuw. De gemiddelde leeftijd van de kieslijst, die elf vrouwen en tien mannen telt, is net geen 41 jaar.





Alle deelgemeenten zijn vertegenwoordigd, met elf kandidaten uit Oudenburg, vier uit Roksem, twee uit Ettelgem en nog eens vier uit Westkerke. (TVA)