Onrust over komst van wandelpad BEWONERS MOETEN STUK PERCEEL VRIJMAKEN VOOR VOETGANGERS TIMMY VAN ASSCHE BART BOTERMAN

14 februari 2018

02u35 0 Oudenburg Het stadsbestuur wil de Stedebeek, die grenst aan zo'n 20 precelen, toegankelijk maken voor voetgangers. Een aantal bewoners is ongerust, omdat ze een stuk grond moeten vrijmaken, ook als het bebouwd is. "Zo kunnen kinderen via het pad veiliger naar school", zegt burgemeester Ignace Dereeper. "De stad doet dit op eigen initiatief en is hiervoor niet bevoegd", meent oppositieraadslid Anthony Dumarey.

Het stadsbestuur wil de voormalige Stedebeek toegankelijk maken voor voetgangers. De wandelweg zou lopen van aan de Westkerkestraat over de Hoogwegel en Brouwerijstraat, evenwijdig met de Weststraat. In een latere fase zou het stuk tussen de Zandvoordestraat en Marktstraat, achter de Sint-Pietersstraat, worden aangepakt. De oude beek, zo goed als overal dichtgegroeid en niet meer te zien, grenst aan zo'n twintig percelen.





Eigen initiatief

Inwoners kregen onlangs een aangetekende brief van de stad in de bus dat ze hun perceel moeten vrijmaken tegen 1 april. "Navraag bij de bevoegde provinciale dienst Waterlopen wijst uit dat er vanuit de provincie geen plannen met de Stedebeek zijn. Dit is een initiatief van het stadsbestuur, zonder dat ze hiervoor bevoegd is", meent oppositieraadslid Anthony Dumarey. "De stad begeeft zich op juridisch glad ijs door via een aangetekende brief bevel te geven om zaken, die op privé-eigendommen staan, te verwijderen. De stad kan zonder toestemming van de eigenaars geen openbare werken uitvoeren. Inwoners zouden beplanting of afschutting moeten wegnemen, maar evengoed vergunde constructies afbreken, zoals een garage of bijgebouw."





"Dievenpad"

De bewoners zijn er niet gerust in. "We weten al erg lang dat de Stedebeek eigendom van de overheid is, maar de manier waarop het stadsbestuur dit aanpakt, vind ik niet kunnen", reageert buurtbewoner Rudy Couvreur. "De burgemeester stelt ons nu voor een voldongen feit. We zijn nooit ingelicht of geconsulteerd. Nu moeten we stante pede onze haag, bomen en omheining verwijderen. Het zal het jaren duren vooraleer een nieuwe haag weer volgroeid is, in tussentijd zal iedereen bij ons binnen kunnen gluren. Ik ben niet bereid mijn haag te verwijderen. Volgens mij heeft niemand baat bij dit pad. Binnen de kortste keren wordt het gewoon een modderpoel, gezien de tuinen rondom een meter hoger liggen. Daarnaast zal het er volledig donker zijn en krijgen inbrekers vrij spel." Buurman Philip Van Eecke treedt hem bij. "Wandelaars zouden letterlijk voorbij mijn raam passeren. Ik moet een stuk vergund terras uitbreken. In mijn bouwvergunning van 2003 staat niets over erfdienstbaarheden, enkel dat ik niet mocht bouwen op de overkapte beek. Welk nut heeft zo'n wandelpad langs de tuinen? Ik noem het een 'dievenpad', en het zal voor vandalisme en hondenpoep zorgen. Ik blijf stappen ondernemen."





"Leugens"

"De historische Stedebeek is eigendom van de provincie, maar al zeker honderd jaar is de stad beheerder", stelt burgemeester Ignace Dereeper. "Alle inwoners weten maar al te goed dat een stuk van het perceel openbaar domein is. Allicht zijn er een paar slimmeriken die er ondanks alles toch iets hebben gebouwd. Wat Dumarey verklaart, zijn leugens en stemmingmakerij: niemand heeft ooit een vergunning gekregen om er wat dan ook te bouwen. Waar de beek liep, steekt nu een belangrijke afvoerbuis richting zee van landerijen uit Bekegem, Roksem en Westkerke. We gaan de beek niet openleggen, maar wel toegankelijk maken. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld veilig naar school gaan, maar het is ook een culturele en historische meerwaarde. Het pad is 3,80 tot 5,20 meter breed, wordt genivelleerd en ingezaaid. Bewoners mogen om het even welke omheining plaatsen. We staan 100 procent recht in onze schoenen en zullen deze lente de plannen uitvoeren."