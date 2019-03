Ongeval door grote tak op de baan JHM

03 maart 2019

In de Westkerksestraat in Oudenburg veroorzaakte een grote tak die er plots op de weg lag zaterdagochtend een ongeval. De 61-jarige J.B. uit Oostende kon de tak rond 8.30 uur niet meer ontwijken toen hij er met zijn personenwagen passeerde. Hij verloor de controle over zijn stuur en kwam in aanrijding met drie bomen. De man raakte daarbij niet gewond maar zijn auto was zo beschadigd dat het getakeld moest worden.