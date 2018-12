Ongeval aan Gistelbrug onder invloed van alcohol BBO

05 december 2018

13u37 0

Aan de Gistelbrug op de grens tussen Oudenburg en Gistel is dinsdagavond rond 23.45 uur een ongeval tussen twee personenwagens gebeurd. Het ene voertuig kwam uit de Vaartstraat en de andere uit de Keiweg langs het kanaal. Door de aanrijding was er heel wat blikschade en beide bestuurders, de 25-jarige S.V. uit Bredene en een 23-jarige P.B. uit Oudenburg, raakten lichtgewond. Tijdens het afnemen van ademtesten door de politie bleek echter dat de bestuurder uit Bredene te veel gedronken had. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. De wagens konden niet meer verder rijden en werden getakeld. De brandweer werd gevorderd om de rijbaan op te ruimen aangezien er heel wat vloeistof uit de wagens was gelekt. Na een uur was de rijbaan opnieuw vrij.