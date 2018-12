Ondernemers halen geld op voor vzw ‘Boven de Wolken’ Timmy Van Assche

16 december 2018

16u22 3 Oudenburg Ook in Oudenburg worden initiatieven in het kader van de Warmste Week van Music for Life op poten gezet. Drie Oudenburgse ondernemers - Cindy Catteeuw, Carole Jacquy en Dave Van Acker - zetten hun schouders onder een actie ten voordele van vzw Boven de Wolken.

Met hun initiatief – waarbij kerstballen met een professionele foto werden verkocht – zamelden ze 348 euro in. Vzw Boven de Wolken is een organisatie die professionele fotografen inzet om ouders van sterrenkindjes een blijvende herinnering te schenken. Omdat de organisatie volledig werkt op basis van giften, besloten ook enkele Oudenburgse ondernemers de vzw in het kader van de Warmste Week te steunen. Cindy Catteeuw, zaakvoerster van geschenkenzaak Felice, kwam samen met fotografe Carole Jacquy, ook actief binnen de vzw, op het idee om kerstballen te verkopen met daarin een professionele foto van families en kinderen. Ze konden ook een beroep doen op Dave Van Acker van Spécerietje & Chá Tea-bar, voor wie tijdens de fotoshoot een drankje wou nuttigen. De organisatoren bedanken ook bakkerij Marc, die hen logistiek ondersteunde. Romina Vanhooren, toekomstig schepen van Welzijn (Open Vld), steunde het initiatief ook en feliciteerde de ondernemers . In 2019 zal de actie worden herhaald.