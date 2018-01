Omheining snelwegparking opnieuw gedicht 20 januari 2018

De door vluchtelingen opengeknipte omheining van de snelwegparking op de E40 in Westkerke is hersteld. Dat bevestigt Eveline Vandecaetsbeeck van Agentschap Wegen & Verkeer. De herstelling gebeurde nadat Oudenburgs burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) de verhoogde aanwezigheid van transmigranten in zijn stad aankaartte. Niet alleen omdat de omheining was opengeknipt. "Je kan ook gewoon naar het begin van de omheining wandelen en via de pechstrook naar de parking wandelen", aldus Dereeper. Brugs procureur Frank Demeester erkent het probleem en pleit voor een centraal afhandelingspunt voor vluchtelingen in de regio. (BBO)