Obus aangetroffen 01 augustus 2018

Langs de Vaartdijk-Noord in Oudenburg trof een landbouwer gisterenmiddag een obus aan op zijn veld. Het springtuig was 35 centimeter lang en had een diameter van 10 centimeter. De opruimingsdienst DOVO werd verwittigd en kwam ter plaatse om de obus mee te nemen en te vernietigen. (JHM)