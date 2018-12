Nu ook bouwvergunning voor supermarkt Okay Timmy Van Assche Bart Boterman

18 december 2018

17u29 0 Oudenburg Het schepencollege heeft een bouwvergunning verleend aan Colruyt Group voor de bouw van een filiaal van Okay.

Er vloeide al veel inkt over een mogelijke extra supermarkt in Oudenburg. Op dit moment telt de stad er eentje, het bekende Spegelaere in het centrum. Maar in augustus verleende het schepencollege al een socio-economische vergunning aan Colruyt Group om in de Ettelgemstraat 96, waar nu tuincentrum De Vrijboom gevestigd is, een nieuwe Okay-supermarkt de bouwen. In oktober diende Colruyt een bouwaanvraag in, die nu dus is goedgekeurd door het schepencollege. “Het gebouw wordt ingebed in een groene omgeving. De bouw kan starten in het voorjaar", laat burgemeester Peter Velle (CD&V) weten.

Het ontwerp van het project is een winkel van 650 vierkante meter op een perceel van 1.689 vierkante meter met 57 parkeerplaatsen en acht fietsenstallingen. De site sluit ook aan op het openbaar vervoer van De Lijn. Eerder reageerden Boudewijn Gadeyne en Dorine Vandenberghe van plantencentrum De Vrijboom al op de verkoop. “Er is geen opvolging om de zaak over te nemen. Onze dochters streven hun eigen dromen na, en dat vinden we prima. De verkoop aan Colruyt kwam eigenlijk op het goede moment.” De zaak bestond 31 jaar en kende veel succes. Het koppel blijft wel op de site wonen.