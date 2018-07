Noël (75) laat landbouwers oppompen in waterplas 23 juli 2018

02u28 0 Oudenburg "Als ik de boeren kan helpen, waarom niet?", zegt Noël Senesael (75) uit Oudenburg. Hij stelt zoals vorig jaar zijn waterplas De Kluiten - in de volksmond de 'Senesaele put' - langs de Zeeweg in Roksem open voor landbouwers.

Zo lang de droogte aanhoudt en het pompverbod uit onbevaarbare waterlopen geldt, mogen ze bij hem water halen voor hun akkers en dieren. "Ik doe dit met plezier. In tijden van droogte is dit het minste wat ik voor de boeren kan doen. Het is hun broodwinning", zegt Noël. Volgens een besluit van de gouverneur mogen landbouwers er in totaal 32.000 kubieke meter water capteren, tot de droogte voorbij is. "Ik vraag enkel dat het waterpeil niet meer dan twintig centimeter daalt om de waterkwaliteit niet te doen afnemen. Maar zo'n vaart zal het niet lopen. De put is 16 hectare groot en vorig jaar minderde het peil met enkele vingerdiktes", vertelt Noël, wegenwerker op rust. De private waterplas langs de Zeeweg is normaal gezien ontoegankelijk, uitgezonderd voor leden van de waterskiclub en geregistreerde jetskiërs op afgesproken dagen. Landbouwers die er water willen halen, moeten eerst contact opnemen met Middenkustpolder via info@middenkustpolder.be of op 059/27.84.77. Ook op de bevaarbare waterlopen zoals de IJzer of de kanalen Plassendale-Duinkerke, Oostende-Brugge-Gent, IJzer-Ieper, Veurne-Fintele, Brugge-Sluis en het Albertkanaal is pompen voorlopig nog toegestaan. (BBO)