Nieuwe ‘Start to run’ verleidt 29 lopers Timmy Van Assche

22 januari 2019

14u59 0 Oudenburg Gisteravond is ‘Start to run’ aan haar twaalfde editie begonnen. Op de eerste training tekenden 24 lopers present, 29 sportievelingen schreven zich in.

De sfeer zat er tijdens de eerste loopsessie goed in. Start to Run Oudenburg is een succesvolle organisatie van Curieus in samenwerking met sp.a. Aan de hand van een loopschema en onder begeleiding van ervaren lopers Gino Dumon, Serina Casneuf, Cathy Steelandt, Liesbeth Verplancke en Noël Alleyn wordt langzaam opgebouwd en worden de afstanden steeds langer. “Wij willen in een aangename sfeer vijf kilometer leren lopen in negen weken, met drie trainingen per week (op maandag, woensdag en vrijdag, red.). Snelheid heeft geen belang. In groep lopen is leuker dan alleen en motiveert ook om door te gaan met lopen”, zegt Gino Dumon, één van de initiatiefnemers en schepen van de stad. “Ons doel is deel te nemen aan de vijf kilometer van de lokale Lenteloop op 23 maart.” Wie wil, kan zich nog tot en met woensdag inschrijven. Deelnemen kost 25 euro, je mag het geld meebrengen op de volgende training van woensdag. Er wordt afgesproken om 20 uur aan de looppiste bij sporthal Ter Beke in de Bekestraat. Meer info: 0470/94.52.47 en 0475/31.65.90. Maandag 25 maart is er de laatste training en krijgen de geslaagde deelnemers een diploma.