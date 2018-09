Nieuwe sportlessen van start 06 september 2018

Alle lessenreeksen van de sportdienst starten vanaf maandag. Er is een uitgebreid aanbod voor kleuters, kinderen en volwassenen. Kleuters kunnen turnen of dansen. Voor de kinderen is er kinderdans, hiphop of sportacademie. Ook voor volwassenen is er een grote keuze: hiphop, omnisport, cross- en coretraining, BBB, badminton, curve bowls/petanque, lijndansen en fitheidsgym. Inschrijvingen: www.oudenburg.be/lessenreeksen. (TVA)