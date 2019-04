Nieuwe jeugdraad samengesteld met Thibo Bral als voorzitter Timmy Van Assche

07 april 2019

09u33 0 Oudenburg De nieuwe Oudenburgse jeugdraad is samengesteld. Thibo Bral, momenteel actief in het Jeugd Rode Kruis, volgt Wietse Marchand op als voorzitter. Amber Kemel, lid van Chiro Oudenburg, is als secretaris aangeduid. Beiden willen werk maken van een dynamische raad, waar zowel de jeugdverenigingen als de individuele jongeren ruime inspraak kunnen hebben.

Het stadsbestuur maakt momenteel werk van een nieuwe samenstelling van alle lokale adviesraden. De belangrijkste taak van de jeugdraad is het adviseren van het meerjarenplan, zowel over de opmaak als over de uitvoering. Maar de jeugdraad heeft ook het recht om op eigen initiatief advies te geven over alles wat te maken heeft met de stedelijke jeugd of het jeugdwerk. Bovendien kan het ook dé plek zijn voor samenwerking en organisatie van gezamenlijke activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest. In de jeugdraad zitten vertegenwoordigers van lokale jeugdwerkinitiatieven, maar ook geïnteresseerde Oudenburgse jongeren als onafhankelijken. Ook jeugdcoördinator Niko Lebeke en de schepen van jeugd Romina Vanhooren (Open Vld) zetelen waarnemend in de adviesraad.

“Meer activiteiten”

“Al vele jaren ben ik in Oudenburg actief als lid en later ook als leiding binnen het Jeugd Rode Kruis. Oudenburg kent voor mij weinig geheimen en vanuit die ervaringen wil ik mij als voorzitter van de nieuwe jeugdraad graag inzetten voor alle jeugdbewegingen en jongeren in onze stad. Meer activiteit voor jongeren in onze stad is mijn doelstelling”, zegt een ambitieuze voorzitter Thibo Bral (20). Hij vervangt Wietse Marchand, die nu voor Open Vld in de gemeenteraad zetelt.

“Werking versterken”

“Het is de ambitie van het stadsbestuur om de samenwerking met de jeugd actief te versterken. Heel wat jeugdbewegingen hebben nu een sterke werking, maar ook voor de niet-georganiseerde jongeren in onze stad, moet er bijkomende aandacht zijn. De jeugdraad speelt daarin een cruciale rol, denk maar aan advies over de infrastructuur of het activiteitenaanbod. Ook een herziening van de statuten van de jeugdraad, die ondertussen al dateren van 1996, is wenselijk”, besluit schepen Vanhooren in.