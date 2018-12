Nieuwe gemeenteraad op 2 januari geïnstalleerd Timmy Van Assche

28 december 2018

17u40 0 Oudenburg Komende woensdag 2 januari wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Opgelet: niet het stadhuis, wel de cafetaria van woonzorgcentrum Riethove vormt het decor om 20 uur.

De 21 raadsleden vatten officieel post tijdens de installatiezitting van de gemeenteraad. Op de agenda van de zitting staat traditiegetrouw de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van de voordrachtsaktes worden de voorzitter van de gemeenteraad, de schepenen en politieraadsleden officieel aangeduid. Aansluitend is er de eerste zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. De eerste zitting vindt plaats in de Ettelgemstraat 26, waar de cafetaria van woonzorgcentrum Riethove is. Open Vld vormt samen met N-VA en Sp.a de nieuwe meerderheid. CD&V vliegt naar de oppositie.