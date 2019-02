Nieuwe escape room in middeleeuws thema: “Al boekingen gekregen uit Oostenrijk”

Timmy Van Assche

05 februari 2019

15u09 11 Oudenburg Binnenkort opent de eerste escape room van Oudenburg de deuren. “We kozen bewust voor het middeleeuws thema”, zegt zaakvoerder Alexis Van Orbeek, die de hele escape room zelf maakte.

In onze provincie zijn er al meer dan twintig escape rooms, maar nu komt er nog een opvallende naam bij. In de Zandvoordsestraat 182 in Oudenburg opent Alexis Van Orbeek op vrijdag 15 februari de deuren van zijn ontsnappingsspel. “Ik raakte in de ban van escape games en ging me er verder in verdiepen. Omdat ik al langer op zoek was naar een uitdaging als zelfstandige, besloot ik me aan deze stap te wagen. De middeleeuwen zijn bovendien mijn favoriete stuk geschiedenis en in een escape room kon ik al mijn fantasie kwijt. Verder heeft Oudenburg wel een rijk historisch verleden, dus alle puzzelstukjes vielen netjes samen.”

Prinses redden

Alexis pende een verhaal neer met de hulp van dochtertje Enza. De spelers krijgen zestig minuten om prinses Amenza te redden uit het kasteel van koning Toc. Daarbij moeten de deelnemers een hele resem puzzels en raadsels zien op te lossen. “Ja, ik weet dat er een heuse gemeenschap is die escape rooms over het hele land bezoekt. Daarom hebben we het niveau van puzzels en vraagstukken toch vrij hoog gelegd. Zo blijft het uitermate spannend.” Wat sfeer betreft zit de escape room alvast zeer goed. Wie de zaak binnenstapt, wordt meteen getrakteerd op een middeleeuws muziekje. Alvorens je de escape room kan betreden, moet je als speler de juiste deur naar de kamer weten te vinden. De escape room zelf is knap aangekleed met authentieke elementen – zoals een kloeke houten kist en troon – maar de knappe details moet je zelf ontdekken.

Alles zelf gemaakt

“Ik heb hier heel wat tijd en energie in gestopt”, zegt Alexis. “Vroeger was dit een kruidenierszaak en ik heb de hele zaak omgebouwd. Schilderen, timmeren en inrichten: alles heb ik zelf gedaan en ik ben fier op het resultaat.” Op de website www.escaperoomoudenburg.com vind je alle praktische info. Opvallend: de site is in drie talen opgemaakt en Alexis mikt duidelijk op een breed publiek. “Oostende en Brugge zijn vlakbij en er is een bushalte in de straat. We openen pas volgende week vrijdag, maar nu al kreeg ik aanvragen voor een bezoek, zelfs helemaal uit Oostenrijk.” Drie spelers betalen 25 euro per persoon, groepen van zeven of acht spelers tellen 20 euro per persoon neer.