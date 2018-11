Nieuwe coalitie stelt bestuursakkoord voor 26 november 2018

02u23 0

De nieuwe coalitie van Open Vld, sp.a en N-VA heeft haar bestuursakkoord voorgesteld. "De voorstelling van dit akkoord is al een eerste trendbreuk. Nooit eerder werd zo'n concreet bestuursakkoord gepresenteerd", zegt toekomstig burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).





De partijen willen de bedrijfssite in de Stationsstraat uitbreiden voor twintig ondernemingen, een tweede supermarkt lokken en initiatieven opstarten om de tachtig landbouwbedrijven te stimuleren. De nieuwe ploeg wil ook vijf- tot zeshonderd nieuwe inwoners aantrekken met sociale en private woningen en op korte termijn de Abdijhoeve opsmukken. "Door inwoners en bedrijven aan te trekken, genereren we inkomsten waarmee we kunnen investeren in onze stad. De gemeentebelastingen zullen we niet verhogen."





Onder andere betere wijkraden en een wijkbudget moet de communicatie met de inwoners verbeteren. Tegelijk worden ook alle voet- en fietspaden onderzocht. De coalitie wil Oudenburg ook toeristisch meer op de kaart zetten en de stad meer leven inblazen, onder andere door de markt van Oudenburg en Ettelgem herin te richten. De stad krijgt met Gino Dumon (sp.a) ook voor het eerst een schepen van Dierenwelzijn. (TVA)