Nieuwe bomen langs Westkerksestraat, ook maximumsnelheid aangepast Timmy Van Assche

14 januari 2019

16u56 4 Oudenburg Langs de Westkersestraat, een van de belangrijkste invalswegen van en naar Oudenburg, worden zo’n tachtig nieuwe bomen geplant.

De werken aan de Westkerksestraat begonnen begin 2016. De afgelopen jaren waren er heel wat klachten van automobilisten omwille van de lange omleiding, ook handelaars vervloekten de wegenwerken. De weg is nu al een tijdje weer open en is volledig heraangelegd. Nu wordt er nog eens een tachtigtal boompjes langs de kant van de weg geplant - een symbolische afsluiter van de ingrijpende werken. “We maken verder werk van een groene stad”, zegt milieuschepen Gino Dumon (sp.a). “Langs de invalsweg worden 58 olmen en iepen geplant, en nog eens 19 elzen. De grasbermen worden ingezaaid met gras.” Opgelet: ook de maximumsnelheid is aangepast. Vroeger mocht je in de Westkerksestraat 70 kilometer per uur rijden, nu nog maar 50. En ja, de politie houdt er regelmatig flitsacties. De rijbaan is ook een stukje smaller dan voorheen in het kader van verkeersveiligheid.