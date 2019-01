Nieuw stadsbestuur schrijft brief naar minister Ben Weyts: “Maak snel werk van parking Westkerke” Timmy Van Assche

08 januari 2019

08u56 4 Oudenburg Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en het schepencollege hebben een brief geschreven naar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) voor een stand van zaken van de aanpassingswerken aan de snelwegparking van Westkerke.

De nieuwe beleidsploeg blijft de situatie van de snelwegparking in Westkerke op de voet volgen. Na enkele incidenten de afgelopen maanden lijkt de rust intussen enigszins teruggekeerd, maar enkele noodzakelijke ingrepen moeten nog steeds uitgevoerd worden. “Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts ging afgelopen zomer een engagement aan om van de parking een parking voor langparkeren te maken. Hiervoor werden enkele beloftes en investeringen gedaan. Zo zou er geïnvesteerd worden in betere hekken, ANPR-camera’s en sanitair. Op dit moment zijn die afspraken nog niet volledig nagekomen.”

Zo is er soms geen verbinding tussen de ANPR-camera’s en de dispatching en staan er werftoiletten die beter op een festivalterrein zouden passen. “We hebben de minister een brief geschreven om snel werk te maken van deze maatregelen. In die brief vragen we ook een onderhoud met de minister of zijn kabinet”, aldus Dumarey. “Ik ben overtuigd van de meerwaarde van deze snelwegparking en ik wil ook dat de parking geopend blijft. Deze parking is belangrijk voor vrachtwagenchauffeurs en voor het respecteren van de rij- en rusttijden. Toch moeten veiligheid van de chauffeurs en omwonenden gewaarborgd blijven.”

“Helaas troffen we toen we met het nieuwe bestuur onze intrek namen in het stadhuis geen officiële stukken over dit dossier aan. Eigenlijk hoopten we wel een lijvig dossier terug te vinden. De correspondentie over het dossier van de snelwegparking verliep eerder persoonlijk. Nee, een algemene dossieroverdracht was er verder ook niet in Oudenburg. Maar goed, we nemen zelf initiatief.”