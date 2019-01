Nieuw opgerichte Vriendenkring Slachthuis steunt elk jaar goed doel, Koninklijk Werk Ibis krijgt de primeur Timmy Van Assche

07 januari 2019

15u40 0 Oudenburg Een pas opgerichte vzw stroopt de mouwen op om jaarlijks een goed doel te steunen via verschillende activiteiten.

Enkele bewoners van de Slachthuiswijk in Westkerke staken de koppen bijeen en besloten een nieuwe vzw op te richten om goede doelen te steunen. De Vriendenkring Slachthuis is geboren. “Voor dit jaar kozen we voor Koninklijk Werk Ibis. Waarom? Het is een gezinsvervangend internaat waar kinderen alle zorg en aandacht krijgen zoals thuis. Iedereen weet dat kinderen groot brengen veel geld kost. Denk maar aan eten, medicatie, kledij en uitstapjes. Omdat wij de ontwikkeling van een kind belangrijk vinden, steunen we dan ook Ibis”, laat de vriendenkring weten. Dit jaar organiseren ze een paaseierenraap, pannenkoekenfestijn, tombola en kindertekenwedstrijd. Ook een rommelmarkt en halloweenwandeling met fuif staan op stapel. De exacte data worden later meegedeeld, onder meer via flyers en affiches.