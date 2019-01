Nieuw lokaal dienstencentrum krijgt meteen aangelegde parking Timmy Van Assche

10 januari 2019

18u17 0 Oudenburg Het nieuwe stadsbestuur kondigt aan dat het nieuwe dienstencentrum in de Ettelgemstraat meteen een aangelegde parking krijgt. “In de oorspronkelijke plannen werd gekozen om de omgeving van het centrum eerst met steenpuin aan te leggen. Wij kiezen echter meteen voor een definitieve, aangelegde parking.”

De bouwwerken van het nieuwe lokaal dienstencentrum bevinden zich in de afwerkingsfase. In maart zou het gebouw in gebruik worden genomen. De omgevingswerken rond het gebouw worden echter sneller aangepakt, zo laat het nieuwe stadsbestuur weten. “We kiezen er dan ook voor om meteen een definitieve parking te voorzien", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “In de oorspronkelijke plannen werd gekozen om de omgeving aan te leggen met steenpuin en pas daarna een definitieve parking te voorzien. Omdat het dienstencentrum vooral zal gebruikt worden door senioren en minder mobiele mensen, lijkt het ons beter om meteen een definitieve parking in asfalt aan te leggen. Zo kunnen alle bezoekers en gebruikers het centrum op een veilige manier betreden.” De aanleg van de parking wordt op de agenda geplaatst van de eerstvolgende OCMW-raad. Daarna zouden we werken snel kunnen aanvatten, vermoedelijk in mei of juni.