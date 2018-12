Natuurpunt start met cursus ‘natuurverkenner’ Redactie

04 december 2018

Wil je meer te weten komen over de natuur in de regio rond Gistel, Oudenburg en Jabbeke, dan is de cursus ‘natuurverkenner’ misschien iets voor jou.

Het initiatief komt van Natuurpunt. Tijdens vier lessen en zes uitstappen ontdek je diverse biotopen van dieren en planten, leer je meer over natuurbeheer en de lokale afdeling. Lesgevers en gidsen dompelen je onder in een wondere wereld en nemen je mee naar unieke natuurgebieden. Er is geen enkele voorkennis vereist, alleen je enthousiasme telt. De eerste les start op woensdag 24 april. Andere cursusdata zijn zaterdag 27 april, woensdag 1 mei, woensdag 8 mei, zaterdag 11 mei, zondag 19 mei, zaterdag 25 mei, zondag 2 juni, zondag 16 juni en zondag 23 juni. Er staan onder meer bezoeken aan de Hoge Dijken en Bourgoignepolder gepland. Het inschrijfgeld bedraagt 60 euro. Ben je lid van Natuurpunt, dan betaal je 54 euro. Alle info: 0492/25.39.96 en anke.desender@cvn.natuurpunt.be.