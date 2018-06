N-VA klaar met verkiezingsprogramma 07 juni 2018

N-VA Oudenburg heeft zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voorgesteld. 'N-VA kiest voor een veilig, Vlaams, modern en slim Oudenburg!', luidt de verkiezingsslogan. "'Veilig' omvat een focus op voet- en fietspaden en een nauwgezette opvolging van wegenwerken. 'Vlaams' betekent dat er gewaakt moet worden over de Vlaamse, Oudenburgse identiteit", zegt voorzitter Stijn Jonckheere. Met 'Modern' streeft de partij naar eigen zeggen naar een betere dienstverlening door de aanstelling van een kwaliteitscoördinator. " 'Slim' wijst op, rekening houdend met de financiële toestand van de stad, slimme investeringen. Niet in een bushokje van meer dan 250.000 euro of een boom van 60.000 euro, maar investeren in verkeersveiligheid, netheid, ondernemerschap, winkels", besluit Jonckheere. Tegelijk stelde de partij ook nog drie nieuwe kandidaten voor: Veerle Vanden Auweele (57), Pieter Locks (35) en Johnny Hannon (61). (BBO)