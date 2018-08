N-VA bekritiseert stadsbestuur over snelwegparking, burgemeester pareert 09 augustus 2018

De N-VA in Oudenburg trekt van leer tegen het beleid van het stadsbestuur rond de snelwegparking in Westkerke. Minister Ben Weyts (N-VA) besloot de parking fors uit te breiden. "Het bestuur was op de hoogte en gaf gunstig advies voor een omgevingsvergunning. Groot is onze verbazing dat burgemeester Velle (CD&V) zich nu kant tegen de uitbreidingsplannen zonder extra beveiliging. Waarom wil de burgemeester nu pas overleg?", stelt Stijn Jonckheere, lokaal N-VA-voorzitter. Burgemeester Peter Velle countert. "Fijn dat de lokale N-VA bevestigt dat de beveiligingsmaatregelen van hun eigen minister onvoldoende zijn. Bovendien kennen wij de precieze beleidslijn van minister Weyts niet. Vragen we om info, worden we naar een persbericht doorverwezen. Wij zijn ook niet tegen de uitbreiding, maar willen extra beveiligingsmaatregelen. Daarop blijven we hameren." (BBO)