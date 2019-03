Muziekgroep Seagulls lanceert crowdfunding voor opnames van nieuw werk

Timmy Van Assche

14 maart 2019

20u29 0 Oudenburg De band Seagulls, bestaande uit de drie Oudenburgse broers Meeus, heeft een crowdfundingcampagne opgestart. Daarmee willen ze nieuw studiowerk financieren. Seagulls was in onze regio onder meer op Leffingeleuren en Paulusfeesten te zien.

Op de website Kickstarter kan elke muziekliefhebber de nieuwe studio-opnames van Seagulls steunen. De band van broers Sil, Ward en Bavo werkt voor het nieuwe werk samen met producer Ace Zec van Oceanside Studio in Oostende. “Een paar jaar geleden lanceerden we onze eerste EP. Maar de opnames vonden toen nog plaats in onze slaapkamer”, vertelt Sil. “Nu willen we het professioneel aanpakken en een EP van hoge kwaliteit uitbrengen. Met Ace hebben we alvast een goeie band, hij begrijpt onze muziek heel goed.” Seagulls brengt een mix van punk, reggae, dub, blues, indie, roots en americana, overgoten met een sausje vol surf-vibes.

Vanaf 5 euro

Wie dat wil, kan de band al vanaf 5 euro steunen. Voor 10 euro krijg je bijvoorbeeld de EP digitaal, wie 20 euro steunt krijgt een gesigneerd exemplaar. En zo kan je de band tot en met 850 euro steunen. Daarvoor krijg je onder meer een privéoptreden. De release van de EP is voorzien voor mei, de opnames vinden volgende maand plaats.

Bekend in de streek

Seagulls is geen onbekende in onze regio. Hun carrière begon in 2014, op het podium van Leffingeleuren. Ook afgelopen zomer speelden ze in Leffinge. Ook de Paulusfeesten en Grote Post maakten al met de broers kennis. In 2015 wonnen ze bijvoorbeeld Golfbrekers, een muziekwedstrijd van het Oostendse cultuurcentrum. De band tourde ook al in het buitenland, zoals Nederland en zelfs Australië. De groep staat ook bekend voor haar opvallende muziekinstrumenten: zo goed als alle instrumenten maken de broers zelf, zoals een basgitaar gemaakt uit een surfplank, een ukelele uit een theepot en gitaren met kroonkurken als stemvorken.