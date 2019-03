MUG-heli geland op marktplein voor onwel geworden vrouw BBO

08 maart 2019

16u34 0 Oudenburg In Oudenburg is afgelopen namiddag rond 15.40 uur de MUG-helikopter geland op het marktplein. Aanleiding was een 83-jarige vrouw die onwel werd in de bistro Dé Clesse.

Zaakvoerster Jesica Zoete was getuige en belde de hulpdiensten. De MUG-heli vloog naar Oudenburg omdat er geen voertuig van de MUG beschikbaar was. De dame werd verzorgd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Er is geen levensgevaar.