Moord in je straat? Schrik niet, politieschool houdt grootschalige oefeningen 15 maart 2018

02u38 0 Oudenburg In Oudenburg, Koekelare en Veurne zijn deze week moordonderzoeken aan de gang. Schrik niet als je een grote politiemacht aantreft in je straat, het gaat om fictieve criminele feiten opgezet door de West-Vlaamse Politieschool.

"Per plaats delict proberen tien hoofdinspecteurs in wording de moord of verdwijning op te lossen. Ze worden bijgestaan door de lokale politiezones, het labo, de federale gerechtelijke politie, de hondenbrigade, de Cel Vermiste Personen, de brandweer, het Rode Kruis en twee ziekenhuizen. Ze moeten de moord of de verdwijning tegen vrijdag oplossen", vertelt opleidingsdirecteur Steve Margodt.





Scenario's

De scenario's gaan als volgt. In de Pastoriestraat in Oudenburg had een vrouw de politie gebeld toen ze werd overvallen, maar bij aankomst trof men de vrouw levenloos aan.





In Veurne werd een lijk aangetroffen in de loods van brandweerkazerne en in natuur- en recreatiegebied De Mote in Koekelare werd een vrouw om het leven gebracht met verschillende messteken. "De hoofdinspecteurs doen onder meer huiszoekingen, gaan op zoek naar sporen en moordwapens, zoeken getuigen en vragen camerabeelden op. Er zitten tal van valse sporen verwerkt in de zaken. Het onderscheid tussen echt en fictief is soms moeilijk op te maken", aldus Margodt. "Gezien een nijpend tekort aan hoofdinspecteurs in de lokale politiezones, is dit een ideale kennismaking voor toekomstige werkgevers en sollicitanten", besluit de opleidingsdirecteur. (BBO)